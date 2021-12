Algarve de novo em alerta amarelo devido a chuva

O Algarve e mais seis distritos do continente, o arquipélago da Madeira e o grupo Oriental dos Açores estão hoje sob aviso amarelo devido à previsão de períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes, segundo o IPMA.

Os distritos do Algarve, Leiria, Lisboa, Santarém, Setúbal, Évora e Beja vão estar sob aviso amarelo devido à chuva entre as 12:00 e as 21:00 de hoje.

Também o arquipélago da Madeira está sob aviso amarelo até às 09:00 de hoje.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou também sob aviso amarelo a costa sul da Madeira por causa da agitação marítima, prevendo-se ondas de oeste/sudoeste com quatro metros, até às 21:00 de hoje.

Nos Açores, o grupo Oriental (São Miguel e Santa Maria) vai estar sob aviso amarelo devido à precipitação entre as 21:00 de hoje e as 05:00 de quarta-feira.

O IPMA emitiu também um aviso laranja para os grupos Central (São Jorge, Graciosa, Terceira, Pico e Faial) e Ocidental (Flores e Corvo) por causa da agitação marítima, prevendo-se ondas de noroeste com sete a oito metros entre as 00:00 e as 24:00 de quarta-feira.

De acordo com o IPMA, o grupo Oriental vai estar sob aviso amarelo devido à agitação marítima com ondas de noroeste com seis a sete metros entre as 17:00 e as 24:00 de quarta-feira.

O aviso laranja é o segundo mais grave e representa uma situação meteorológica de risco moderado a elevado.

Já o aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que a situação meteorológica representa risco para determinadas atividades.

