Algarve Design Meeting regressa para a 11.ª edição

A 11.ª edição do Algarve Design Meeting vai decorrer entre os dias 23 e 28 de maio, nas instalações da antiga Fábrica da Cerveja, em Faro, anunciou a Universidade do Algarve (UAlg).

A sessão de abertura do evento está marcada para as 18:00, na entrada Este da Rua de Santo António, em Faro, com a inauguração do projeto Montra, terminando na Fábrica da Cerveja com as exposições e festa no Espaço Lounge.

Este ano Faro volta a tornar-se na capital internacional do design com uma série de atividades, conferências, exposições, oficinas, lojas pop-up, performances, alumni talks e o habitual festival de videomapping.

“Este é um trabalho de continuidade, que se tem tornado uma referência não só na disseminação e na promoção do design, mas também da Universidade do Algarve e da cidade de Faro. O Algarve Design Meeting tem também como missão afirmar a região sul do país no mapa dos grandes eventos internacionais na área das indústrias criativas”, refere a UAlg em comunicado.

O evento é organizado em parceria entre a Universidade do Algarve, a Câmara Municipal de Faro e a Associação Nacional de Designers.