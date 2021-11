Algarve despede-se dos Símbolos da JMJ na Mãe Soberana

O último grande momento de celebração da passagem dos Símbolos da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) pelo Algarve, terá lugar dia 26 de novembro, sexta-feira, com a realização de uma caminhada e vigília de oração no Santuário da Mãe Soberana, em Loulé.

O início da celebração está marcado para as 20:30, com a chegada e receção dos Símbolos e participantes, junto ao Convento de Santo António, em Loulé. Os jovens algarvios caminharão, depois, pelas 21:00, pela ladeira da Mãe Soberana em direção ao Santuário, onde, às 21:30 terá início a vigília de oração.

O Comité Organizador Diocesano do Algarve (COD) para a JMJ, apela à “presença de cada um, para que este seja um momento inesquecível para juventude e para nossa igreja diocesana”.

Os interessados deverão fazer a sua inscrição através deste link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSen96tdOK6XwyGjZ2ruBLOnglBeaOHp3fNdORnMygsFEjzTg/viewform.

O prazo para as inscrições terminará no dia 25 de novembro, quinta-feira, ou quando for atingida a lotação máxima do espaço.

Recorda-se que os Símbolos da JMJ, ou seja, a Cruz Peregrina e o ícone de Nossa Senhora Salus Populi Romani, estão no Algarve desde o dia 29 de outubro, estando de passagem por todas as Vigararias (áreas de divisão das Paróquias, na Diocese do Algarve – Tavira, Faro, Loulé e Portimão) da região.

Os Símbolos estão em peregrinação por todas as Dioceses portuguesas, até julho de 2023, já que a JMJ decorrerá de 1 a 6 de agosto desse ano.

PUB