Algarve é o destino mais procurado pelos britânicos para 2021

O Algarve lidera o Top5 das pesquisas para as férias de primavera e verão de 2021.

Os turistas britânicos têm vindo a revelar um interesse crescente em viajar para fora do país e de acordo com um estudo da Skyscanner, empresa global dedicada à pesquisa de viagens, o Algarve é o destino mais procurado pelos britânicos para as férias em 2021.

“Ainda que seja prematuro tirar conclusões, estes parecem ser indicadores promissores para o turismo e para a região algarvia, em particular”, considera João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve.

O estudo, realizado no seguimento das recentes notícias sobre a chegada de vacinas contra a COVID-19 e divulgado pelo Turismo do Algarve em comunicado, mostra que os turistas provenientes do Reino Unido têm vindo a revelar um interesse crescente em viajar para fora do país durante a primavera e verão de 2021.

“Os dados de novembro deste ano apontam para um aumento semanal de 48% no número de pesquisas realizadas, a partir desse mercado, para viagens entre 1 de abril e 31 de agosto do próximo ano”, acrescenta o Turismo do Algarve, na informação divulgada.

João Fernandes lembra que, durante os meses da pandemia, o Turismo do Algarve tem vindo a trabalhar para “reforçar a mensagem de que o Algarve é um destino seguro”, perceção que, defende o responsável, está já “bem presente” entre os turistas britânicos, como indica o estudo da Skyscanner.

