Algarve é a região com mais casas à venda e para alugar com ar condicionado 

O Algarve é a região portuguesa que tem mais casas à venda ou em arrendamento equipadas com ar condicionado para combater calor e frio, revela um estudo da plataforma imobiliária Idealista.

Num universo de 300 mil casas à venda e em arrendamento em Portugal só 17,8% dessas habitações revelava ter sistema de ar condicionado, com a região do Algarve (37,3%) no topo do ranking com mais casas à venda e para arrendar com ar condicionado, seguida de Lisboa (18,6%) e Alentejo (15,9%), indica um estudo feito com base nas casas à venda e em arrendamento anunciadas na base de dados em 14 de julho na plataforma imobiliária Idealista.

O estudo também revela que Faro é a cidade portuguesa que apresenta mais casas com ar condicionado anunciadas para venda e arrendamento (36,9%), seguindo-se na lista Viseu (30,6%), Braga (25,8%), Lisboa (21,2%) e Coimbra (20,8%).