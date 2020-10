Algarve é a região do País em que o desemprego mais cresce

O Algarve é a região do País com o maior crescimento do desemprego em setembro em relação ao mesmo mês do ano passado, com com o número de desempregados a voltar a disparar em termos homólogos, mais 157,5%, revelam os indicadores hoje divulgados pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP). .

A nível nacional, o último mês fechou com 410.174 desempregados inscritos nos centros de emprego. São mais 36,1% (108.892) desempregados do que em período homólogo, setembro de 2019, e mais 0,2% (843) do que os registados em Agosto.

Este número representa 74% de um total de 553.928 pedidos de emprego.

O total de desempregados registados no País foi superior ao verificado no mesmo mês de 2019 (mais 108.892 ou 36,1%) e face ao mês anterior (mais 843 ou 0,2%).

Segundo o IEFP, para o aumento do desemprego registado, face ao mês homólogo de 2019, contribuíram todos os grupos, com destaque para as mulheres, adultos com idade igual ou superior a 25 anos, os inscritos há menos de um ano, os que procuravam novo emprego e os que possuem como habilitação escolar o secundário.

No extremo oposto do Algarve, encontra-se a região dos Açores com uma queda no desemprego de 1,2%.