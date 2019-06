Algarve é “campeão europeu” das praias pela sexta vez em oito anos

O Algarve voltou a ser eleito o Melhor Destino de Praia da Europa em 2019, nos World Travel Awards, os óscares do turismo, troféu que a região já conquistou por seis vezes nos últimos oito anos. O presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes, realça que as praias são cada vez mais o ponto de partida para os turistas descobrirem aquilo que faz do Algarve “um destino único e genuíno”

O Algarve recebeu na semana passada o prémio de “Melhor Destino de Praia da Europa em 2019”, no âmbito da cerimónia dos World Travel Awards. Esta é a sexta vez que o Algarve alcança esta distinção – o que já havia acontecido nas edições de 2012, 2013, 2015, 2016 e 2017 – e um recorde no que toca à atribuição deste galardão, uma vez que mais nenhum outro destino alcançou este número de nomeações.

“É com um enorme orgulho e satisfação que recebemos a revalidação deste reconhecimento internacional do Algarve”, refere João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve. “Acreditamos que este é o resultado do compromisso que a região tem vindo a consolidar não só com a qualidade da sua oferta mas também com a afirmação e preservação da identidade do destino. A beleza das nossas praias e a diversidade de paisagens naturais, que vão desde extensos areais dourados a pequenas enseadas escondidas entre as falésias, são uma das fortes imagens de marca do Algarve. Mas a oferta da região vai muito para além disso…”

