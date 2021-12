Algarve é destino de eleição para nómadas digitais

São os novos nómadas da era moderna, portátil debaixo do braço e um intenso desejo de viajar e conhecer mundo. Chamam-lhes nómadas digitais, trabalham sempre online e o Algarve já está a receber muitos deles. De tal forma que há quem veja neles uma “tábua de salvação” para a debandada de gentes do interior de região. O JA foi conhecer alguns e falar com especialistas sobre este novo estilo de vida, que muitos confundem com teletrabalho, mas é muito mais do que isso

Mónica Vaz, 41 anos, saltita pelo País e a Europa ao sabor dos ventos e da sua vontade. Basta-lhe um computador portátil e muita vontade de conhecer novas gentes e lugares. A naturopata e coaching online que agora “reside” em Lagos é uma das centenas de profissionais que se podem designar de “nómadas digitais” (ND). Resumidamente, gente que anda de portátil ou tablet debaixo do braço e percorre o mundo, sempre ligada a todos os lugares, seja uma empresa, sejam clientes, pacientes. Gente que se liga a gente em ligações sem fios e que prescinde do escritório ou da própria casa. Uma esplanada, ou a beira de uma piscina, ou um quarto de hotel podem ser os seus lugares físicos de ligação ao mundo. E o Algarve, paraíso climático com os seus mais de 200 dias de sol por ano, está na linha da frente das regiões mais acolhedoras do País para este novo estilo de vida.

Que o diga Mónica, que a partir de Lagos dá consultas de naturopatia a gente de todas as partes do mundo. Até à primavera deste ano, trabalhava numa empresa de contabilidade em França. Despediu-se e fez-se naturopata e coaching à distância: “Estive em França, desde agosto que estou em Portugal, desde setembro em Lagos. Agora vou para França no fim do ano. Espero voltar no início do ano. Ando mais ou menos por aí. Não tenho residência fixa, vou muito ao Norte, Paris, ou em Lagos.”

(…)

João Prudêncio

(leia a notícia completa no Jornal do Algarve de 16 de dezembro de 2021)

Assine o Jornal do Algarve e aceda a conteúdos exclusivos para assinantes

PUB