Algarve é protagonista de vídeo sobre os objetivos ambientais europeus

Na sequência da Cimeira do Clima 2021, a COP26, foi lançado o projeto ACCIONAD-ODS, que se baseia no lançamento de vídeos de sensibilização para a necessidade de se atingirem os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas até 2030. O vídeo “Entre Margens” foi filmado em várias localizações da região, divulgou a Associação In Loco.

Começou esta semana a divulgação das “webséries” do projeto ACCIONAD- ODS, composto por quatro episódios de consciencialização e sensibilização para a urgência de atingir os objetivos climáticos definidos pelas Nações Unidas, até 2030. O episódio 3, “Entre Margens”, é passado em Alcoutim, com testemunhos da Associação Almargem; em Castro Marim e Vila Real de Santo António, com a promoção da Ciclovia da Lezíria; e em Lagos, na Quinta Vale da Lama, um projeto de sustentabilidade ambiental ligada ao turismo rural.

Ao longo desta campanha de sensibilização, cada um dos vídeos pretende despertar a consciência sobre os problemas globais que mais afetam o sul da península, mostrando alguns dos programas e ações que já estão a ser levadas a cabo. Estes vídeos tem como objetivo demonstrar igualmente como a cidadania ativa pode contribuir para o cumprimento dos ODS nos locais menos conhecidos do sul da península e como os testemunhos e depoimentos de especialistas, ativistas e cidadãos sobre a mudança climática podem ser inspiradores e mobilizadores para a opinião pública.

Esta campanha nasce graças ao trabalho conjunto de entidades e organizações do Algarve (com Associação In Loco), Alentejo, Extremadura e Andaluzia e conta com o cofinanciamento do programa INTERREG V Espanha-Portugal (POCTEP) e de entidades locais parceiras, conforme resolução da segunda convocatória do POCTEP 2014 – 2020, cuja missão é construir uma cultura encaminhada para a concretização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 11, 12 e 13 da Agenda 2030 da ONU nas regiões que são objeto do projeto.

Tornar as cidades e comunidades inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis é o primeiro objetivo europeu (ODS11); garantir os padrões de consumo e de produção sustentáveis é a segunda meta (ODS12); e adotar medidas para combater as alterações climáticas e os seus impactos corresponde ao terceiro objetivo (ODS13).

Estas entidades e organizações cooperam de forma transfronteiriça, pondo em ação programas e projetos comuns com carácter inovador para mitigar as ameaças provocadas pela mudança climática e pela falta de produção e consumo sustentável no sul da península ibéria.

O projeto ACCIONAD-ODS está a apoiar organizações da sociedade civil e administrações públicas locais para o cumprimento das metas que se pretendem atingir em cada um dos ODS.

Os vídeos estão disponíveis no site oficial do projeto em https://www.accionadods.com/webseries/.

