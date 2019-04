Algarve é uma “região-marca” que está na moda

Nos últimos anos sucedem-se os prémios de turismo. São várias as organizações e meios de comunicação nacionais e internacionais que falam e escrevem do Algarve. E isso tem vindo a refletir-se nos resultados turísticos, que têm vindo a bater recordes.

Este mês, surgem notícias de mais nomeações para prémios. Desta vez, são instituições como a revista Seleções do Reader’s Digest, a Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP), a revista Marketeer, os World Travel Awards e o site de viagens TripAdvisor que colocaram o Algarve na lista de nomeados em distintas categorias turísticas de prémios.

Para começar, já são conhecidas as “Marcas de Confiança” dos portugueses em 2019, escolhidas pelos leitores das Seleções do Reader’s Digest, e uma das novidades face ao ano anterior é precisamente a eleição do Algarve na categoria “Regiões de Turismo”, sendo esta a terceira vez que o destino é distinguido pela revista mais lida em todo o mundo.

O Algarve encontra-se nomeado para mais três prémios cujas votações ainda estão a decorrer: até ao dia 5 de maio, é possível votar na Região de Turismo do Algarve (RTA) na categoria “Entidade Regional de Turismo” dos Prémios AHRESP 2019, que distinguem os melhores do ano em Portugal nos setores da hotelaria, restauração e promoção turística. Os resultados são anunciados no dia 24 de maio…

