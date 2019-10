Algarve eleito ‘Melhor Destino de Golfe do Mundo’ para 2020

O Algarve recebeu o galardão d “Melhor Destino de Golfe do Mundo” para 2020 em cerimónia realizada na passada quinta-feira, dia 17 de outubro em Marrakech, no jantar de gala da IGTM – International Golf Travel Market, em que são atribuídos os IAGTO Awards (IGTM).

Este ano só foi atribuído um prémio, na sequência de uma votação entre cerca de 700 operadores turísticos de golfe, de 64 países emissores. O reconhecimento internacional distingue essencialmente um “destino excecional que colocou e coloca a experiência dos visitantes que vão jogar golfe, no topo da sua agenda”.

Para o Conselho Nacional da Indústria do Golfe – CNIG, que representa os principais players do sector em Portugal, este prémio vem, mais uma vez, destacar a Região do Algarve, as empresas proprietárias e os campos de golfe, pela excelência da oferta de golfe turístico que apresentam nos mercados a nível europeu e mundial e confere um merecido reconhecimento pelo trabalho de todos aqueles que, na região, trabalham na indústria do golfe e do turismo em geral.

Noutra vertente, valida a importância decisiva dos investimentos na melhoria da qualidade dos campos e dos serviços prestados aos golfistas e os esforços que as empresas e o setor no Algarve têm feito para serem cada vez mais competitivas, disponibilizando uma oferta de excelência para todos os segmentos da procura internacional de golfe, com pacotes de transporte aéreo, alojamento, golfe e serviços complementares mais atraentes que os nossos concorrentes. Confere ainda grande visibilidade à aposta que as empresas e os campos têm feito na sustentabilidade