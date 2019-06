Algarve enfrenta a problemática da crise dos plásticos

Diversos setores da sociedade vão reunir-se esta quinta-feira, dia 6 de junho, pelas 10h00, no grande auditório do campus de Gambelas da Universidade do Algarve, para debater a crise do plástico e lançar duas iniciativas para um “Algarve mais saudável, com menos plástico”.

O evento inicia-se com o lançamento oficial da campanha “Plásticos à vista – Livre-se dessa espécie”, uma iniciativa da delegação regional da associação de defesa do consumidor (Deco Algarve), com o objetivo de sensibilizar o consumidor para a redução do consumo de plástico.

Às 10h30, os plásticos marinhos no Algarve vão ser discutidos por representantes de diversos setores da sociedade: Adelino Canário (diretor do Centro de Ciências do Mar – CMAR); Carolina Gouveia, representante da Deco; um aluno do agrupamento de escolas Tomás Cabreira; João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve; José Pacheco; diretor regional da Administração da Região Hidrográfica do Algarve; Jorge Botelho, presidente da AMAL (a confirmar); e Alexandra Teodósio, vice-reitora da UAlg.

Às 12h15, no átrio do grande auditório, será inaugurada a exposição “Plástico à vista!”, uma interpretação artística sobre a crise do plástico, desenvolvida pelos alunos do agrupamento de escolas Tomás Cabreira.

Segundo a organização do evento, “a crise do plástico é um dos maiores desafios que a sociedade enfrenta atualmente, com efeitos avassaladores sobre o oceano”.

O principal objetivo desta iniciativa, organizada pela UAlg, CMAR e Deco Algarve, é, assim, discutir esta problemática e possibilitar a troca de ideia entre todos os participantes.