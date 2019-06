Algarve entra no verão com uma mão cheia de eventos

O Festival Med, o torneio internacional de rugby e as festividades dedicadas aos santos populares são alguns dos eventos a decorrer na região algarvia em junho, o mês da chegada do verão, que é ainda animado por muita música, exposições, teatro, desporto, dança e feiras

O verão está à porta e, com ele, chegam também os eventos para atrair turismo. Na música, o grande destaque vai para o Festival Med, que decorre no centro histórico de Loulé, de 27 a 30 de junho, e traz artistas como Marcelo D2, Dino D’Santiago, Gisela João, Dead Combo, Camané e Mário Laginha, Gato Preto, Ricardo Ribeiro, Dhafer Youssef, entre muitos outros.

Ainda na área da música, outro destaque para o concerto da fadista Mariza, no dia 16, às 22h00, no Jardim Pescador Olhanense, em Olhão.

No teatro, são diversas as opções, com destaque para “Improvável”, peça que sobe ao palco do Teatro Municipal de Portimão, no dia 8, às 21h30, e para “Soberana”, uma peça dedicada à procissão e festejos religiosos da Mãe Soberana, que acontecem todos os anos em Loulé. Esta peça pode ser vista no Cineteatro Louletano nos dias 21 e 22, às 21h30, e no dia 23, às 17h00.

Depois do sucesso da primeira edição, o Algarve Sevens regressa a Vila Real de Santo António, juntando nos dias 8 e 9 a elite do rugby oriunda dos quatro cantos do mundo.

Mas a agenda de desporto para junho conta ainda com grandes provas, incluindo a 4ª etapa da Liga MEO Surf 2019 – Allianz Algarve Pro (de 21 a 23, na Praia do Amado, em Aljezur) e a Prova Náutica – GC32 Racing Tour 2019 (entre os dias 26 de junho e 01 de julho, na Baía de Lagos).

Das exposições aos festivais de cerveja

Para os apreciadores de arte, escultura, pintura e fotografia, o leque de exposições a inaugurar em junho é vasto. Esta semana foram inauguradas Caminho Sagrado (Galeria de Arte Pintor Samora Barros, Albufeira), O Pulsar da Rua (Casa dos Condes, Alcoutim), Instrumentos de Tortura e Punição e Castro Marim, Primeira Sede da Ordem de Cristo (ambas no castelo de Castro Marim) e Vida Selvagem do Botswana e África do Sul (galeria municipal de São Brás de Alportel).

Na dança, estão preparados momentos como “Parece que o Mundo” (dia 7, às 21h30, no Cineteatro Louletano), “Dancing in the World of Magic” (dia 22, às 21h30, no Teatro das Figuras, em Faro), o bailado “La Fayette” (dia 22, às 21h30, no Teatro Municipal de Portimão) e o espetáculo da Escola da Companhia de Dança do Algarve (dia 29, às 21h30, no Teatro das Figuras, em Faro).

O programa de animação e lazer para este mês é ainda composto pelo Porches Craft Beer Fest (dias 8 e 9, no Vila Vita Biergarten, em Porches, Lagoa), as comemorações do Dia da Cidade de Tavira (entre 19 e 29) e o Lagos World Beer Fest (de 27 a 29).

Lagoa acolhe a renovada “cidade de areia”

No mês dos santos populares, multiplicam-se as festividades com as marchas populares (de 7 a 28, em Portimão), as marchas populares em honra de Santo António (dia 15, em Alcoutim), o Arraial de S. João (dia 23, em Castro Marim) e as Festas de Santo António do Alto (de 11 a 13, em Faro).

E porque não uma visita ao maior festival de esculturas em areia do mundo? A renovada “Sand City” é uma das novidades deste verão no Algarve e tem inauguração marcada para dia 8, agora em Lagoa, sucedendo ao FIESA, que se realizava em Pêra (Silves).