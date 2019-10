Algarve está na frente a tratar esgotos mas desperdiça a água das ETAR

Estamos na frente no tratamento de esgotos! O Algarve ocupa o segundo lugar entre as grandes regiões na relação entre o número de alojamentos e águas residuais tratadas. Só o Alentejo nos supera, Lisboa iguala-nos. Mas, mesmo com tanta seca, não aproveitamos a água quase pura que sobra do processo de tratamento. Esta semana, o JA fez uma viagem ao mundo do tratamento de esgotos no distrito

O Algarve está na linha da frente nacional do tratamento de esgotos, tratando todos os seus 42 milhões de metros cúbicos anuais de águas residuais, mas quase não aproveita uma gota da água limpa que resulta do processo, atirando-a para as ribeiras e rios da região, que a encaminham para o mar, apurou esta semana o JA.

Salta à vista a necessidade de encaminhar essas águas para atividades que não necessitam de água com elevado grau de pureza, como a agricultura e o golfe. Mas quase nada é aproveitado, com exceção da rega parcial de dois campos de golfe adjacentes a ETAR da região, a Quinta do Lago e a Horta dos Salgados, revelou fonte da empresa Águas do Algarve.

Excetuam-se também pequenos projetos-piloto e experiências feitas desde que a empresa Águas do Algarve assumiu o tratamento das águas residuais, no ano 2000, unificando a gestão das ETAR (Estações de Tratamento das Águas Residuais) e centralizando o sistema.

João Prudêncio

