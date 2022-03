Algarve estreia o primeiro filme sobre a guerra entre a Rússia e a Ucrânia

Portimão e Lagos são as primeiras cidades em Portugal a estrear, já esta quinta-feira, dia 17, o filme “ESQUECIDO” de Daria Onyschenko, a primeira longa-metragem a chegar aos cinemas portugueses sobre a guerra na Ucrânia.

A estreia do filme decorre nos cinemas Algarcine de Portimão e Lagos, esta quinta-feira dia 17 de março, seguindo-se cinemas de todo o país a partir do final do mês de março

A ação do filme centra-se na cidade de Luhansk, na época da sua ocupação por separatistas pró-russos, com confrontos que faziam adivinhar a guerra que agora se vive. O filme desenrola-se também nas cidades do leste da Ucrânia, ocupadas por separatistas nas chamadas repúblicas de Oblast, de Donetsk e Luhansk.



Produzido pela Ucrânia e pela Suíça, ESQUECIDO já foi premiado como “Projeto de Maior Potencial Internacional” no Festival de Odessa. Entretanto teve a sua estreia mundial na competição oficial do 35.º Festival de Varsóvia, na Polónia, tendo sido distinguido com o Prémio Especial.

Em Portugal, o filme estreou no Festival AVANCA, onde recebeu uma menção especial e o prémio para o melhor ator.

Na Ucrânia, ESQUECIDO foi o filme de abertura do histórico festival de cinema “Molodist”, com a Academia Ucraniana de Cinema a distingui-lo com o Prémio “Fight for Right” e Maryna Koshkina com o Prémio para Melhor Atriz.



A realizadora Daria Onyshchenko, é uma jovem e premiada realizadora da nova geração de cineastas ucranianas. Natural de Kiev e formada na escola de cinema HFF de Munique na Alemanha, é já conhecida dos espetadores portugueses. ESQUECIDO é a sua segunda longa-metragem.