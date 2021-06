Algarve já tem 19% da população com a vacinação completa

O Algarve já tem 19% da sua população com a vacinação completa e 32% com pelo menos a primeira dose, num total de 225.458 doses administradas desde o início da campanha de inoculação, a 27 de dezembro, informou hoje a DGS.

Na última semana, de 24 a 30 de maio, o total de vacinas administradas nos 11 centros concelhios e em alguns centros de saúde da região ascendeu a 26.196 doses, mais 3.446 doses do que no período semanal anterior, de 17 a 23 de maio.

Nas outras regiões, a que se destaca em volume de vacinação é o Alentejo, com 43% da população com pelo menos a 1ª dose e 25% com a vacinação completa. Segue-se a região centro, com 41% e 24% respetivamente, Madeira com 37% e 20%, Norte com 36% e 19% e Açores com 34% e 16%, respetivamente.

A nível nacional, há 1.979.425 pessoas com a vacinação completa e 3.757.395 pessoas com apenas a 1ª dose.

No grupo etário dos maiores de 80 anos estão vacinadas por completo 91% das pessoas e 96% com a primeira dose.

No grupo etário dos 65 aos 79 anos há 42% com vacinação completa e 93% com a primeira dose e dos 50 aos 64 anos 18% e 52% respetivamente.

