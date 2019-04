Algarve já tem quatro municípios na associação do vinho

Depois de Lagoa (2008), Silves (2009) e Albufeira (2016), é agora a vez de Lagos aderir à Associação de Municípios Portugueses do Vinho (AMPV). O setor tem vindo a recuperar terreno e está em franca ascensão na região algarvia

Lagos acaba de aderir à Associação de Municípios Portugueses do Vinho (AMPV), depois da aprovação, em Lamego, pela assembleia intermunicipal da AMPV, a adesão do município algarvio a esta estrutura associativa.

Lagos torna-se, assim, o quarto município do Algarve a aderir a esta associação, depois de Lagoa, em novembro de 2008, Silves, em março de 2009, e Albufeira, em novembro de 2016.

“A decisão de avançar com este processo teve como objetivo promover a produção vitivinícola, incrementar o espírito associativo, o trabalho em rede no setor e a economia em torno do vinho”, realça a autarquia de Lagos, explicando que a proposta de adesão foi consolidada após a realização de uma reunião com os produtores de vinho sedeados no concelho e registados na Comissão Vitivinícola do Algarve com vinhos de Indicação Geográfica Protegida (IGP) e Denominação de Origem Controlada (DOC)…

