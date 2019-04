Algarve já tem uma Liga de Futebol pela Inclusão

A região algarvia já tem uma liga de futebol adaptado, a primeira do género a ser criada a nível nacional. A Liga de Futebol pela Inclusão é uma iniciativa da APEXA – Associação de Apoio à Pessoa Excecional do Algarve, sediada em Albufeira, que visa “promover a inclusão e a igualdade de oportunidades de pessoas com deficiência no desporto, através da realização da participação dos seus utentes e colaboradores na prática de futebol adaptado”.

A Liga de Futebol pela Inclusão é refletida num campeonato de futebol adaptado, onde são realizados jogos entre várias equipas no Algarve, em formato campeonato regular (mini-liga), a realizar-se às sextas-feiras de manhã, durante a época desportiva. Está liga será disputada em vários estádios com a duração mínima de quatro meses.

Os próximos encontros serão disputados no dia 3 de maio, no estádio do Ferreiras FC, no dia 31 de maio, no estádio do Guia FC e, no dia 21 de junho, no GD Lagoa. Todos os jogos têm início marcado para as 10h30.

“O futebol é um veículo de paixões com capacidade de mover, incentivar e inspirar pessoas de todos os espetros sociais. Este projeto utiliza o futebol como ferramenta para a inclusão. E é porque foi concebido para pessoas especiais que transporta para a sociedade valores de importância absoluta. O exemplo destes atletas é transversal, porque transforma, porque instruí, porque promove o verdadeiro espírito do jogo”, realçam os responsáveis da APEXA, que contam com a parceria neste projeto da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ).