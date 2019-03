Algarve lança “Observatório para o Turismo Sustentável” na BTL

A Região de Turismo do Algarve (RTA) vai apresentar esta quinta-feira, dia 14 de março, o “Observatório para o Turismo Sustentável”, lançamento que vai decorrer na BTL – Bolsa de Turismo de Lisboa, que decorre na FIL, desde ontem e até 17 de março.

A apresentação vai contar com a presença do presidente da RTA, João Fernandes, bem como da secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, entre outros representantes das entidades parceiras do Observatório, como Luís Araújo, presidente do Turismo de Portugal, Francisco Serra, presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve, e Paulo Águas, reitor da Universidade do Algarve.

Além do lançamento do “Observatório para o Turismo Sustentável”, a apresentação vai também servir para dar a conhecer as “novidades e apostas da RTA para 2019 no âmbito da valorização do potencial turístico da região em áreas como o turismo de natureza, o turismo ativo e o património cultural”, segundo comunicado enviado à imprensa.

A apresentação decorre pelas 14h00, no stand do Algarve, que se localiza no pavilhão 1 da BTL.