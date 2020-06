Algarve mantém mesmo número de infetados

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

O Algarve mantém hoje o mesmo total de ontem, com 377 casos de COVID-19 e 16 mortes, no entanto continua a haver divergência nos números, com o Boletim Epidemiológico da Direção-Geral de Saúde a referir menos um infetado (376) e menos uma morte (15). A nível nacional, o boletim da ARS contabiliza 33592 infetados, 1455 mortes e 20323 recuperados. No Algarve o número de recuperados é de 295.

O registo dos casos, segundo disse a Administração Regional de Saúde do Algarve ao JA, “é feito através do Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica (SINAVE), onde os médicos introduzem os dados dos infetados”, cuja morada é relativa à que está presente no Registo Nacional de Utentes e, por isso, “há discrepância de localização dos casos quando a análise epidemiológica é feita e aprofundada”.

Acerca das diferenças nos números em alguns dos casos, a diretora-geral de Saúde, Graça Freitas, explicou que se trata de “afinamentos que são feitos a nível local”, uma vez que as autoridades locais sabem com mais pormenor onde residem os doentes que foram testados.

“À medida que os concelhos nos vão dado informação, também vamos afinando a nossa”, referiu Graça Freiras, salientando que as autoridades de saúde locais têm um acesso mais rápido e pormenorizado à informação do que a DGS.

A região Norte regista 16819 casos confirmados e 801 mortos, enquanto o Centro tem 3770 infetados e 240 óbitos.

Em Lisboa e Vale do Tejo registaram-se 12137 casos e 383 mortos e o Alentejo mantém 262 infetados e um óbito. Os Açores têm 138 infeções e 15 mortes registadas e a Madeira tem 90 infetados e nenhum óbito.

Existem 1741 a aguardar resultados laboratoriais e 28685 estão em vigilância pelas autoridades de Saúde. Entre os 445 internamentos, estão 58 nos cuidados intensivos.