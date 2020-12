Algarve mantém seis restaurantes com estrelas Michelin

Seis restaurantes algarvios que tinham estrelas Michelin mantiveram o galardão na edição deste ano daquele guia turístico, mas no computo geral a região perdeu um restaurante classificado, devido ao fecho do “São Gabriel”, em Almancil, do reputado chefe Leonel Pereira, que abriu novo estabelecimento em Faro.

Na região, mantêm-se com classificação de duas estrelas o Ocean Vila Vita, do chef austríaco Hans Neuner, no concelho de Lagoa, e o Vila Joya, do chefe holandês Dieter Koshina, em Albufeira,

Mantêm uma estrela o Vistas Rui Silvestre (Vila Nova de Cacela), o Vista (Praia da Rocha, Portimão), o Gusto (Almancil, Loulé) e o Bon Bon (Carvoeiro, Lagoa).

Além da saída do restaurante de Leonel Pereira, em Almancil, as outras novidades portuguesas são as duas entradas, em Lisboa: o 100 Maneiras, do mediático chef sérvio Ljubomir Stanisic, e o Eneko Lisboa, do chef basco Eneko Atxa.

A nível nacional, o País conta com um total de sete restaurantes com duas estrelas Michelin e 21 com uma estrela.

Em Portugal nenhum restaurante tem a classificação máxima do Guia Michelin (três estrelas), que foi atribuída a 11 restaurantes de Espanha.

Noutra categoria, a “Bib Gourmand”, que distingue restaurantes com uma ótima relação qualidade-preço, há uma novidade algarvia: o “Check-In Faro”, de Leonel Pereira (ex-chef do São Gabriel).

Restaurantes portugueses galardoados no Guia Michelin 2021

Os sete restaurantes com 2 estrelas:

Alma (Lisboa, chef Henrique Sá Pessoa)

Belcanto (Lisboa, chef José Avillez)

Casa de Chá da Boa Nova (Leça da Palmeira, chef Rui Paula)

Il Gallo d’Oro (Funchal, chef Benoît Sinthon)

Ocean (Alporchinhos, chef Hans Neuner)

The Yeatman (Vila Nova de Gaia, chef Ricardo Costa)

Vila Joya (Albufeira, chef Dieter Koschina)

Os 20 restaurantes com 1 estrela:

100 Maneiras (Lisboa, chef Ljubomir Stanisic) – novidade

A Cozinha (Guimarães, chef António Loureiro)

Antiqvvm (Porto, chef Vítor Matos)

Bon Bon (Carvoeiro, chef Louis Anjos)

Eleven (Lisboa, chef Joachim Koerper)

Eneko Lisboa (Lisboa, chefs Eneko Atxa e Lucas Bernardes) – novidade

Epur (Lisboa, chef Vincent Farges)

Feitoria (Lisboa, chef João Rodrigues)

Fifty Seconds by Martín Berasategui (Lisboa, chef Filipe Carvalho)

Fortaleza do Guincho (Cascais, chef Gil Fernandes)

G Pousada (Bragança, chef Óscar Gonçalves)

Gusto by Heinz Beck (Almancil, chef Libório Buonocore)

LAB by Sergi Arola (Sintra, chef Sergi Arola e Vlademir Veiga)

Largo do Paço (Amarante, chef Tiago Bonito)

Loco (Lisboa, chef Alexandre Silva)

Mesa de Lemos (Viseu, chef Diogo Rocha)

Midori (Sintra, chef Pedro Almeida)

Pedro Lemos (Porto, chef Pedro Lemos)

Vista (Portimão, chef João Oliveira)

Vistas (Vila Nova de Cacela, chef Rui Silvestre)

William (Funchal, chefs Luís Pestana e Joachim Koerper)

