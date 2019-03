Algarve mostra o que tem de melhor na BTL 2019

Natureza, desporto, cultura, gastronomia e vinhos são alguns dos atrativos turísticos que o Algarve leva à Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), entre os próximos dias 13 e 17 de março, com o objetivo de “divulgar a riqueza e a diversidade da oferta da região”.

“A presença do Algarve neste certame faz-se com um conjunto de iniciativas direcionadas quer para profissionais do setor, quer para o grande público”, adianta a Região de Turismo do Algarve (RTA), destacando a apresentação estas quinta-feira, dia 14 de março, às 14h00, do “Observatório para o Turismo Sustentável”, que contará com a presença da secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, e do presidente da RTA, João Fernandes.

João Fernandes, presidente da RTA, realça que “a participação do Algarve na BTL é sempre um momento importante para a sua reafirmação como principal destino turístico do país”. “Permite-nos comunicar de forma direta com profissionais e público em geral e mostrar o resultado do trabalho de parceria entre as entidades e os agentes do setor em prol do enriquecimento da oferta, da qualidade e das experiências da região”, salienta…

