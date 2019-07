“Algarve” no nome dos clubes

Periodicamente (com o espaço de alguns anos, é muito falado que o melhor para o Algarve era apostar numa equipa de futebol que competisse pelos lugares europeus. Ou seja, concentrar os recursos do Algarve numa única equipa que disputaria uma competição europeia. Isso permitiria divulgar mais e melhor o Algarve, o que teria impacto no turismo.

Compreendo quem defende isso. Porém, do meu ponto de vista é impraticável ou, mesmo, utópico. As razões são duas. Uma delas é que o Algarve não é assim tão pequeno. Estar a pedir que pessoas de Lagos ou Portimão vão assistir semanalmente a jogos em Faro ou Olhão é pedir demais – o contrário também é verdade.

A outra razão é a rivalidade entre cidades e quanto mais próximas mais intensa ela é. Por exemplo, existe alguma rivalidade entre Portimão e Faro. Porém, na minha experiência (já morei em Loulé), a rivalidade entre Portimão e Faro é uma brincadeira de crianças quanto comparada com Loulé e Faro.

Na prática quase toda a gente concorda com a ideia de concentrar os apoios numa única equipa puxando à brasa à sua sardinha. Ou seja, quem é do Olhanense concorda desde que seja a sua equipa – o mesmo acontece com o Farense e outras equipas.

Nada do que foi escrito anteriormente impede que sejam tomadas medidas sem grandes custos para melhorar a divulgação do nome do Algarve no país e estrangeiro através dos clubes. Uma possível medida é, simplesmente, alterar o nome dos clubes de forma a incluir a palavra “Algarve” no nome. Assim, sempre que fosse referido o nome completo do clube seria referido a palavra “Algarve” com efeitos positivos para a divulgação do Algarve.

Acho que não traria nenhum problema a clubes como o Olhanense, Farense, Louletano e Portimonense. Ou seja, a clubes em que a palavra principal pelo qual são conhecidos já faz referência à localidade de origem.

Vejamos o caso do Portimonense que já fui sócio. O clube chama-se “Portimonense Sporting Clube” e a SAD “Portimonense Futebol”. Se se passassem a chamar, respetivamente, “Portimonense Algarve” e “Portimonense Algarve Futebol” não afastariam adeptos por causa disso. Mais, prestaria um serviço ao Algarve que acaba por ser benéfico para a cidade e município de Portimão.

Claro que existem clubes que não é tão fácil incluir o a palavra “Algarve” no nome. Do meu ponto de vista, dois exemplos são o “Esperança de Lagos” e o “Imortal de Albufeira”. Porém, é uma medida a fazer onde não causar problemas de identidade aos clubes. Os diferentes municípios que compõem o Algarve não têm, verdadeiramente, massa crítica para divulgarem o seu nome a nível nacional e internacional. O Algarve têm se os diferentes municípios e clubes puxarem para o mesmo lado sem perderem identidade.

Ivo Dias de Sousa

professor da Universidade Aberta – ivo.sousa@uab.pt