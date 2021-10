Algarve no roteiro vegan com cerca de 80 restaurantes

Quando se comemora o Dia Mundial do Vegano, na próxima segunda-feira, dia 1 de novembro, os adeptos da dieta vegan podem contar com cerca de oitenta restaurantes na região algarvia.

A informação provém da Holidu, motor de pesquisa para casas de férias, que analisou dados da Happy Cow para descobrir quais as cidades com o maior número de restaurantes e cafés vegans e vegetarianos.

O Algarve conta com 78 restaurantes, distribuídos por Lagos, Faro e Albufeira.

A dieta vegan, cuja principais preocupações é contribuir positivamente para o clima, para a vida animal e para a saúde, conta com cada vez mais adeptos, tem vindo a evoluir com pratos deliciosos que nada têm a ver com o passado.

Lisboa, com 375 restaurantes, destaca-se do resto do país, seguido do Porto com186 e Funchal com 57 restaurantes. Lagos conta 47 restaurantes, Braga 43, Coimbra 32 e Faro com 31, posicionando o Algarve em lugares cimeiros. Segue-se Cascais com 30 restaurantes, Albufeira e São Miguel com 28 e Sintra com 27 restaurantes.

