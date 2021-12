Algarve novamente eleito como melhor destino de praia do mundo

A região algarvia foi eleita pela segunda vez consecutiva como o "Melhor Destino de Praia do Mundo” na grande final dos World Travel Awards, anunciou o Turismo do Algarve.

O Algarve ficou no topo de uma lista de 20 nomeados, concorrendo ao lado de outros destinos internacionais como Cancún, Jamaica, Maldivas, Tailândia ou Zanzibar.

“Numa altura preponderante como esta, em que se prepara a retoma do setor do turismo, é um orgulho imenso e também uma responsabilidade acrescida. Uma distinção que se deve não só aos inegáveis atributos naturais, como ao fruto do trabalho das mulheres e dos homens que todos os dias contribuem para a qualidade do Turismo no Algarve”, refere o presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes.

Há poucos meses atrás, a região recebeu a mesma distinção, mas a nível europeu.

“Sendo um selo de prestígio reconhecido a nível mundial, este prémio vem assim reforçar o valor acrescentado do Algarve, enquanto destino capaz de garantir uma resposta à altura dos padrões de exigência definidos pelo turista atual”, acrescenta.

