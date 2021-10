Algarve prepara projeto piloto do Sistema de Gestão de Fogos Rurais

A Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais (AGIF) realizou nos passados dias 22 de setembro e 6 de outubro, com a colaboração da Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL), reuniões de preparação do projeto piloto do Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais (SGIFR) do Algarve, anunciou a AMAL.

No âmbito do novo Plano Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais (PNGIFR), e com o objetivo de testar o funcionamento do SGIFR, o Projeto Piloto do barlavento algarvio é um dos três aprovados em Resolução do Conselho de Ministros n.º 25/2021, adianta a Comunidade Intermunicipal dos Municípios do Algarve (AMAL).

Para além do Algarve, as regiões de Alto Tâmega e Coimbra foram do mesmo modo selecionadas. No sul do País, estão envolvidos os municípios de Aljezur, Lagos, Monchique, Portimão, Silves e Vila do Bispo.

Segundo o diploma, os projetos piloto incidem no modelo de governança, através da melhoria da articulação e tomada de decisão entre as diversas entidades ao nível regional, sub-regional e municipal. A especialização das equipas de gestão integrada de fogos rurais e a mobilização dos agentes para a promoção de melhores práticas relativas à proteção de pessoas, animais e bens são também objetivos.

Ainda de acordo com o diploma, “a comparação dos resultados dos projetos-piloto com a anterior situação nesses territórios, e com os demais territórios, permitirá avaliar a adequação do sistema para adoção das medidas mais adequadas para potenciar a eficácia dos processos de trabalho e consequentemente o alcance das metas do PNGIFR”.

As reuniões, que permitiram estabelecer um ponto de situação dos projetos críticos, destacar o trabalho já realizado e traçar as próximas etapas a desenvolver, contaram com a presença de elementos da AGIF, entidade sob a qual recai a coordenação e a operacionalização da execução dos projetos-piloto, da AMAL, através do seu Gabinete Técnico Florestal Intermunicipal, da ICNF, das forças de segurança da GNR, PSP, PJ e ainda dos municípios integrantes no projeto piloto.

