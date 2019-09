Algarve promove competitividade das áreas empresariais

O NERA – Associação Empresarial da Região do Algarve, em parceria com a AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve e com a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve, realizaram no passado dia 19 de setembro, uma conferência internacional dedicada à “Competitividade das Áreas Empresariais do Algarve”.

“Esta conferência teve como objetivo promover a competitividade das áreas empresariais do Algarve e do seu tecido empresarial através da disseminação de informações relevantes que potenciem o desenvolvimento de processos inovadores, bem como refletir sobre o futuro das áreas empresariais em Portugal e no Algarve e dar a conhecer novas tendências, nacionais e internacionais, na gestão destes espaços”, realçam os promotores.

Participaram nesta iniciativa, na qualidade de oradores, representantes da CEDEAES – Confederação Española de Áreas Empresariales e da CEPE – Coordinadora Española de Poligonos Empresariales, que conjuntamente com um representante da CCDR Norte, apresentaram aos presentes algumas práticas inovadoras na gestão de áreas empresariais.

Complementarmente, abordou-se o futuro das áreas empresariais em Portugal e no Algarve, num painel onde intervieram o presidente da AIP – Associação Industrial Portuguesa/CCI, José Eduardo Carvalho, o diretor de Proximidade Regional e Licenciamento do IAPMEI, João Pimentel e o vice-presidente da comissão executiva da AICEP Global Parques, Silvino Rodrigues.

O encerramento desta conferência foi assegurado pelo ministro do Planeamento, Nelson de Souza.

Esta conferência internacional contou com a presença de cerca de 90 participantes, nomeadamente, empresários e quadros técnicos das empresas, municípios e órgãos desconcentrados da administração pública.