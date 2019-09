Algarve promove cultura e gastronomia em Sevilha

A Região de Turismo do Algarve (RTA) apresentou ao mercado espanhol a diversidade turística do principal destino de férias português, numa ação promocional realizada no consulado geral de Portugal em Sevilha. No evento, que contou com mais de uma centena de convidados e representantes dos órgãos de comunicação social andaluzes, foram apresentados o projeto gastronómico Algarve Cooking Vacations e a 4ª edição do programa cultural 365 Algarve.

João Fernandes, presidente da RTA, sublinhou na ocasião que “o Algarve tem muito a oferecer, além das suas praias. Queremos que o turista espanhol tenha vontade e motivos para nos visitar em qualquer época do ano, e a cultura e gastronomia são propostas que casam na perfeição”.

Entre as propostas para conquistar o mercado espanhol, o presidente da entidade regional de turismo destacou a 4ª edição do 365 Algarve, uma intensa agenda de animação cultural, que arrancará em outubro com mais de 400 eventos de teatro, música, arte ou dança a acontecer ao longo dos próximos oito meses.

Esta edição do programa cultural integra diversas novidades, tais como o Festival de Comida Esquecida, com experiências culinárias em locais monumentais, ou a Out(In)Verno, que mistura oficinas de ciência, caminhadas encenadas e atividades artísticas tendo por cenário os encantos serranos.

Na área da gastronomia e vinhos, a proposta apresentada foi o Algarve Cooking Vacations, uma iniciativa que contempla sugestões de férias culinárias de 3 a 7 dias com alojamento e transporte incluídos, e experiências gastronómicas e enológicas baseadas nas receitas tradicionais e nos vinhos da região. Este programa foi já reconhecido como Melhor Projeto 2018 na categoria de Marca Internacional do Travel Food Awards.

A seguir à apresentação deste projeto de turismo culinário e do programa cultural, houve lugar à degustação de gastronomia e vinhos regionais, em parceria com a Tertúlia Algarvia e com a Rota dos Vinhos do Algarve, e da doce laranja do Algarve, em parceria com a associação AlgarOrange. O acompanhamento musical ficou a cargo dos algarvios João Frade (acordeão) e Sara Afonso (voz) e do grupo de cantares serranos Moçoilas, numa oferta do «365 Algarve».

Para João Fernandes, esta ação promocional levada a cabo em Sevilha, “além de ser uma excelente oportunidade para dar a conhecer a oferta turística que a região tem ao dispor do turista ao longo de todo o ano, pretende reforçar a proximidade do destino com o mercado espanhol, fazendo com que o contributo positivo registado neste mercado emissor venha a ser cada vez mais relevante para o desempenho turístico do Algarve”.

De acordo com os últimos dados do Instituto Nacional de Estatística, entre janeiro e julho, foi assinalado um crescimento de 21,9% no número de hóspedes espanhóis, para um total de 229,9 mil hóspedes, e de 13,2% nas dormidas, para um total de 604,8 mil dormidas nos sete primeiros meses do ano.

A ação decorreu no âmbito da promoção no mercado interno alargado do destino turístico, à semelhança das iniciativas que antecederam a época alta do verão, realizadas na embaixada de Portugal em Madrid, com o apoio da delegação do Turismo de Portugal, e, novamente, no consulado geral de Portugal em Sevilha.