Algarve promove turismo criativo e de natureza na Fitur

Entre os dias 19 e 23 de maio, o Algarve vai promover o turismo criativo, de natureza e as atividades ao ar livre na 41.ª edição da Feira Internacional de Turismo (Fitur) em Madrid, anunciou a Região de Turismo do Algarve.

A entidade pretende dar a conhecer as paisagens algarvias e as águas cristalinas das praias, além dos costumes, tradições locais e atividades ao ar livre como ciclismo ou caminhadas.

A promoção do turismo da região nesta feita “é uma oportunidade para dar continuidade à promoção internacional do destino e captar turistas de diferentes origens, nomeadamente de Espanha”, segundo o comunicado.

Para o presidente da Região de Turismo do Algarve, João Fernandes, “tratando-se de uma feira destinada aos profissionais do setor e ao público em geral, a Fitur assume particular relevância, considerando o atual contexto sanitário e o momento-chave de desconfinamento. Acresce ainda o facto de o evento decorrer em Espanha, pois, pela proximidade, é um mercado turístico muito significativo para a região”.

A presença do Algarve nesta feira “vai permitir gerar visibilidade internacional à região e apoiar o desenvolvimento do turismo além da época balnear, considerando que a oferta no destino acompanha as atuais tendências de viagem para 2021, que apontam para uma maior procura por experiências mais autênticas e em ambientes de natureza”.

O Turismo Criativo é uma das apostas, que convida os visitantes a juntar-se à comunidade local para aprender e participar em atividades ligadas às tradições, cultura e património.

Este tipo de turismo permite ainda participar em experiências em espaços rurais ou em territórios de baixa densidade.

Também será promovido o Turismo Desportivo, uma vez que a região tem capacidade de atração para a prática de modalidades como o golfe, ciclismo ou atividades náuticas.

“O Algarve está, estrategicamente, empenhado em promover o slow travel, as experiências assentes nas tradições e nos costumes locais e as atividades ao ar livre no campo e no litoral. São, portanto, alguns dos temas que vamos levar à Fitur, devidamente enquadrados na oferta que se encontra no destino. Num momento-chave da retoma turística, em que continuamos a receber reservas de voos de diferentes origens, nomeadamente da Europa, é muito relevante marcarmos presença neste evento e darmos a conhecer os principais produtos turísticos que vão ao encontro das atuais motivações de viagem”, conclui João Fernandes.

