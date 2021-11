Algarve recebe o maior evento do setor da água e saneamento do país

A edição de 2021 do Encontro Nacional de Entidades Gestoras de Água e Saneamento (ENEG) começa na terça-feira, dia 23, e decorre até sexta-feira, no Tivoli Marina Vilamoura - Centro de Congressos do Algarve, comunicou a organização.

Organizado bienalmente pela Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Águas (APDA), o ENEG regressa numa edição subordinada ao tema “Dificuldades na Gestão da Água e a Emergência Climática: Mudanças Necessárias”.

O encontro vai contar com as participações do Ministério do Ambiente e da Ação Climática nas sessões de abertura e de encerramento, bem como a presença e intervenção de Loic Fauchon, presidente do World Water Council (Conselho Mundial da Água).

Vão ser apresentadas 218 comunicações, sendo que o Grande Debate e as sete Mesas Redondas vão ser levadas a cabo por 44 especialistas. A exposição conta com 82 stands distribuídos por mais de 50 empresas, estando já agendados mais de uma dezena de encontros empresariais, que proporcionam novas oportunidades para as partes envolvidas.

A evento prevê ainda a atribuição dos Prémios APDA – Tubos de Ouro, bem como o Pipe Contest – Campeonato Nacional de Montagem de Ramais em Carga, que vão para a décima edição, sendo que os galardoados vão ser conhecidos durante o jantar e gala, que acontece na quarta-feira, dia 24.

O ENEG 2021 conta já com mais de 700 participantes e promete ser, a par de todas as iniciativas da APDA, “um contributo de excelência para o desenvolvimento do setor da água e saneamento em Portugal”, segundo a organização.

