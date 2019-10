Algarve recebe outono com muita música, animação e atividades ao ar livre

Em outubro, nem os dias mais frios de outono serão desculpa para ficar em casa. Este mês é marcado com o arranque da quarta edição do 365 Algarve, o programa cultural que tem como objetivo “aquecer” o ambiente da região durante a época baixa do turismo. A acompanhar este programa há muitas outras sugestões de animação, música, festivais, feiras e mercados um pouco por toda a região.

O programa deste mês tem uma panóplia de sugestões, desde um concerto de jazz em adegas em Silves (5 de outubro), a um piquenique de charme, inspirado nos anos 30/40 do século passado inserido num Festival de Comida Esquecida (na Azilheira – São Marcos da Serra, dia 19 de outubro), caminhadas pelo património algarvio e um espetáculo de novo circo, em Aljezur (entre os dias 17 e 20 de outubro). Conta ainda com a nona edição do Festival Verão Azul – entre Lagos, Faro e Loulé – que inclui exposições, concertos, teatro, exibições de dança e de artes visuais (17 de outubro a 2 de novembro), bem como o V Encontro Internacional Poesia a Sul, em Olhão (18 a 27 de outubro).

A par deste programa, o Algarve recebe também muita comédia com a tour de estreia em stand-up comedy da blogger A Pipoca Mais Doce, “Agora Deu-me Para Isto”, no dia 4 de outubro, no Teatro das Figuras, em Faro. No dia 16, José Pedro Gomes e Ana Bola estão juntos no espetáculo “Casal da Treta”, no Centro Cultural de Lagos.

Durante todo o mês, vão estar ainda disponíveis variadas exposições de pintura, fotografia e até trabalhos de alunos de artes (até dia 28). Aqui destaca-se a exposição “O Outro Algarve”, do fotógrafo olhanense Hélio Ramos, na galeria de arte Pintor Samora Barros, em Albufeira.

Já os apreciadores da natureza e de birdwatching têm como sugestão uma ida ao 10º Festival de Observação de Aves e Atividades de Natureza, em Vila do Bispo, de 10 a 13 de outubro.

Música clássica, fado, jazz e música tradicional

Na música, o concerto do reconhecido flautista português Rão Kyao e Convidados, no dia 12 de outubro, no Cineteatro Louletano, marca o programa musical. Contudo, não falta boa música ao longo do mês, desde concertos solidários, música clássica, fado, jazz e música tradicional um pouco por todos os concelhos do Algarve.

Para meados de outubro, a dança sul-americana invade as cidades de Loulé, Lagoa e Lagos, nos dias 13, 18 e 19, com o espetáculo “Sentimientos Argentinos”.

Enquanto a dança encanta os palcos algarvios, no final do mês, chega a Vilamoura o Portugal Masters, de 24 a 27 de outubro, torneio que conta com a presença dos melhores golfistas da Europa, no Dom Pedro Victoria Golf Course.

Para quem procura algo mais tranquilo, destaca-se a décima edição da Algarve Spa Week, que convida todos a experienciar os melhores spas do Algarve, de 5 a 13 de outubro.

E porque não é só o verão que vive de feiras, durante todo o mês de outubro multiplicam-se as feiras, os mercados e as feiras de velharias. Desde a BLiP expo 2019 (a 12 e 13, no Portimão Arena) ao VIV’O MERCADO (todas as quartas-feiras do mês do Mercado do Levante, em Lagos), muitas são as feirinhas e mercaditos para os residentes e os que estão de visita.