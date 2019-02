Algarve reforça aposta no turismo náutico com a criação da Estação Náutica do Baixo Guadiana

Créditos foto: Daniel Pina

O Algarve reforça a aposta no turismo náutico com a criação da Estação Náutica do Baixo Guadiana, um projeto transfronteiriço que conta com a participação Região do Turismo do Algarve (RTA).

“Esta será uma oportunidade para captar novos visitantes e diversificar a oferta do destino através de um produto turístico estratégico para a região e que representa cerca de 4,8 milhões de viagens primárias na Europa”, adianta o Turismo do Algarve em comunicado.

O projeto passará, sobretudo, pela dinamização da componente náutica do complexo desportivo municipal de Vila Real de Santo António e contará com um centro de alto rendimento de atividades náuticas, tendo sido assinado um protocolo de ação entre a RTA, os municípios do Guadiana – Vila Real de Santo António, Castro Marim, Alcoutim e Mértola, em Portugal, e Ayamonte, em Espanha – e a Associação Naval do Guadiana.

Créditos foto: Daniel Pina

“A Estação Náutica do Baixo Guadiana pretende ser o ponto de convergência no leste algarvio de atividades náuticas como vela ao kitesurf, windsurf, wakeboard, canoagem, mergulho, passeios de barco ou pesca desportiva e aglutinará serviços náuticos a serviços e atividades turísticas, tais como o alojamento, a gastronomia, o cicloturismo ou o pedestrianismo”, adianta a RTA.

O líder do Turismo do Algarve, João Fernandes, realça que este “é um conceito de integração da oferta com critérios de qualidade, que vai desde o alojamento à capacidade de construção naval, passando pela cultura e pelo desporto, e que é claramente conciliável com a estratégia definida pela RTA para a diversificação da oferta do destino”.

“Para além dos atrativos principais do sol e mar, golfe e turismo residencial, que já estão consolidados, há que criar oportunidades para captar outros visitantes”, defende o presidente da RTA.

“Existe uma multiplicidade de atividades possíveis de desenvolver no Baixo Guadiana, não só na época baixa, mas também para os mercados para os quais já existem acessibilidades aéreas e junto dos quais o Algarve tem uma forte notoriedade”, frisa João Fernandes.