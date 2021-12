Algarve registou 42 ocorrências provocadas pelo mau tempo

A situação meteorológica adversa assolou a região com maior incidência na madrugada e dia de Natal (c/ GALERIA DE IMAGENS).



Nas últimas 48 horas o Comando Regional de Emergência e Proteção Civil do Algarve registou 42 ocorrências relacionadas com a situação meteorológica adversa que assolou a região com maior incidência na madrugada e dia de Natal.



Os concelhos de Loulé (9) e Portimão (6) foram os mais afetados, muito embora também em Albufeira, Aljezur, Faro, Lagoa, Lagos, Monchique, Olhão, Tavira e Vila do Bispo tenham ocorrido situações na sequência da precipitação, por vezes forte, e dos episódios de vento forte, que exigiram a intervenção de 186 operacionais, apoiados por 65 veículos dos diferentes Serviços Municipais e Agentes de Proteção Civil, de onde se destacam os Corpos de Bombeiros.

Todas as ocorrências foram resolvidas pelo patamar municipal da proteção civil, sem necessidade de reforço regional.

Registaram-se 16 quedas de árvores, 2 movimentos de massa, 2 inundações, 9 quedas de estruturas e 11 desobstruções de vias rodoviárias, destacando-se o corte da Estrada Municipal 514 – Asseca, Ponte S. Domingos, na freguesia de Santa Maria e Santiago, concelho de Tavira, devido à subida da água.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil elevou, face às previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o nível do Estado de Alerta Especial para o Dispositivo Integrado de Operações de Proteção e Socorro (DIOPS), o que exigiu no período compreendido entre as 00:00 horas do dia 24 de dezembro e as 23:59 horas do dia 25 de dezembro, o aumento da prontidão das

forças de resposta e a antecipação de medidas operacionais que mitigaram o risco.













