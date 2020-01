Algarve renova título de “Melhor Destino de Golfe”

A indústria de golfe do Algarve começa o novo ano da melhor forma, com o anúncio da renovação do título de “Melhor Destino de Golfe na Europa Continental”, atribuído pelos leitores da conceituada revista britânica Today`s Golfer, pelo quarto ano consecutivo.

O prémio foi entregue no âmbito dos Today`s Golfer Annual Travel Awards e resultou da votação direta de milhares de leitores desta publicação, que decidiram reconhecer, uma vez mais, o Algarve como o destino favorito no que toca à oferta da melhor experiência para os turistas que praticam golfe. Com esta nova conquista, o Algarve vê assim aumentar para nove o número de distinções que já recebeu por parte desta que é considerada a mais importante revista de golfe do Reino Unido, desde que os seus prémios foram instituídos em 2011.

João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve, afirma que “esta é uma excelente notícia para a região e um enorme motivo de orgulho para todos aqueles que trabalham na indústria do turismo de golfe no Algarve e que, diariamente, colocam como prioridade a oferta da melhor experiência possível aos seus visitantes. Este prémio vem reconhecer o empenho de uma vasta equipa de empresários e profissionais. É a eles que se deve mais esta conquista extraordinária! Por outro lado, o facto de continuarmos a ser o destino de eleição junto dos golfistas do Reino Unido, vem também validar a estratégia de promoção que a Associação Turismo do Algarve (ATA) tem vindo a implementar”.

Nas palavras de Kevin Brown, editor da revista Today`s Golfer: “O Algarve está de parabéns por mais uma vitória merecida nos nossos Travel Awards. A região tem muito para oferecer, dentro e fora dos campos de golfe, e não admira que os golfistas queiram revisitar este destino uma e outra vez. Este é o quarto ano consecutivo em que é votado como o destino número um, sendo claramente o mais popular de sempre entre nossos leitores”.

Contando com mais de 40 campos de golfe dispersos pela região, com diferentes características, o Algarve reúne um conjunto de condições ímpares para a prática da modalidade, com destaque para a qualidade das infraestruturas, para a beleza natural do destino e para o bom clima que permite jogar golfe ao longo de todo o ano.

Neste contexto, o reconhecimento internacional da indústria do golfe do Algarve continua a crescer de forma evidente. De recordar que, no passado mês de outubro, o Algarve foi nomeado “Melhor Destino de Golfe do Mundo para 2020” pela Associação Internacional de Operadores de Turismo de Golfe.