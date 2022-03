O distrito de Faro está hoje sob aviso amarelo devido à previsão de agitação marítima, com ondas de sueste com dois a três metros, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O aviso amarelo para este distrito vai estar em vigor até às 06:00 de terça-feira.

O aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que a situação meteorológica representa risco para determinadas atividades.