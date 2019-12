Algarve sob o efeito da depressão Elsa: Vento forte, inundações e queda de árvores

🔊 Ouvir Notícia



Tal como se previa, o Algarve está sob o efeito da depressão Elsa, cujo pico do temporal deverá ser atingido às 3 da madrugada desta sexta-feira.

Vento forte, grande agitação marítima junta à costa, particularmente forte na praia de Faro e muita chuva, têm afetado o Algarve nas últimas horas, provocando, inundações, queda de árvores e o transbordo de muitas ribeiras. Lagoa e Silves dois dos concelhos mais atingidos pela intempérie. Os portos e barras estão encerrados.

Silves, foto de Ste Richards- Facebbok

As autoridades continuam a dar os seguintes conselhos às populações: “não se aproximem da orla marítima, em caso de estacionarem no local que seja redobrada a atenção, o mesmo perto de árvores, devido à queda das mesmas”.

As autoridades estão preocupadas com as bacias hidrográficas do Tâmega, Mondego, Águeda, Douro e Lima, devido à previsível subida do nível da água. No Tejo, é afastado um cenário de cheias.

“Há cinco bacias hidrológicas, rios, que nos estão a preocupar. Segundo indicação da Agência Portuguesa do Ambiente, a bacia do Lima está muito perto de caudais limite deda depressão E cheias que possam provocar inundações em Ponte da Barca e Ponte de Lima. em relação ao rio Tâmega, está perto do caudal limite para provocar cheias em Amarante”, disse Pedro Nunes.

Foto Bombeiros de Tavira

O comandante referiu também que no rio Águeda “o caudal está pouco estabilizado”, lembrando ser “muito provável que aconteçam no final da tarde e princípio da noite inundações na zona de Águeda”.

Também o rio Douro se encontra em monitorização, “com especial atenção para a zona da Régua e Foz do Douro, em ambas as margens, e em relação ao Mondego o caudal apresenta um aumento significativo e não há previsão de descida”.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil alertou na quarta-feira a população para o agravamento das condições meteorológicas, com precipitação forte e persistente, vento forte nas terras altas e agitação marítima forte em toda a costa.

Praia fluvial de Alcoutim. Foto Proteção Civil

Ribeira da Foupana. Foto de Idalécio Gonçalves – Facebbok

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu para a tarde de hoje o aviso vermelho, o mais grave, para os distritos de Viseu, Guarda, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra, Braga, Porto, Vila Real e Viana do Castelo.

Pedro Nunes alertou ainda que a “situação meteorológica complexa vai continuar nas próximas horas, provavelmente nos próximos dias”, prevendo que as condições meteorológicas “melhorem significativamente a partir da tarde de sábado e manhã de domingo”.