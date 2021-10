“Algarve + Sustentável” é debatido em Aljezur

A Bienal de Turismo de Natureza e a Algarve Nature Fest, dois dos mais reconhecidos eventos sobre turismo de natureza do Algarve, juntam-se num evento único, o “ALGARVE + SUSTENTÁVEL” no próximo dia 22 de outubro às 15:00 em Aljezur, revelou a organização.

Com vista a um setor mais consciente, ecológico e sustentável na região, o evento ALGARVE + SUSTENTÁVEL procura debater e consciencializar a indústria para uma transformação.

De acordo com a organização, este será o maior evento de valorização do património natural e de divulgação do turismo de natureza, especialmente direcionado aos empresários, profissionais e demais stakeholders de turismo, com foco na implementação de posicionamentos, práticas, produtos e serviços, mais conscientes e em concordância com os padrões internacionais de turismo sustentável.

A ação será complementada com duas caminhadas dinamizadas pela Associação Almargem e pela Rota Vicentina, dirigidas ao público em geral, mas sujeitas a inscrição, disponíveis através das redes sociais do evento.

O evento contará também com a transmissão em streaming através da página de Facebook @algarvemaissustentavel.

