“Algarve + Sustentável” junta especialistas, operadores e instituições

O plano Turismo + Sustentável 20-23 do Turismo de Portugal foi o ponto de partida para o debate de dia 26 de novembro, que encerrou a 1.ª fase do maior evento de turismo de natureza sustentável do Algarve.

A abertura dos trabalhos coube a Aura Fraga, da Associação Vicentina, João Fernandes, da Região de Turismo do Algarve, José Gonçalves, do município Aljezur e a Joaquim Brandão Pires da AMAL.

Nas palavras de Aura Fraga este dia de encerramento da primeira fase contou “com um conjunto de contributos de especialistas sobre diversos temas em torno da estruturação de uma oferta cada vez mais sustentável e sobre a necessária capacitação dos seus agentes, fundamentais para um compromisso regional com a sustentabilidade do sector nas vertentes económica, social e ambiental”.

Por sua vez, João Fernandes realçou os objetivos alcançados nesta primeira fase do evento: “aumentar o conhecimento, fomentar a capacitação dos agentes, divulgar as atividades junto dos residentes e depois refletir sobre o que fizemos (…)”.

O dia foi preenchido com apresentações e debates organizados a partir de dois eixos: “Estruturar uma Oferta Cada vez Mais Sustentável” e “Qualificar Agentes do Setor”, ambos com moderação de Manuela Rosa da Universidade do Algarve e contributos de especialistas de diferentes áreas.

Aura Fraga congratula-se pela parceria entre a Associação Vicentina e a Região de Turismo do Algarve na dinamização de um evento desta importância, afirmando que “em torno da sustentabilidade, foi possível reunir a perspetiva da gestão sectorial do turismo, fundamental pelo conhecimento profundo do sector e das suas necessidades, com a perspetiva do desenvolvimento territorial e integrado, potenciando sinergias intersetoriais e a cooperação”.

Já João Fernandes, prometeu um novo conjunto de ações em 2022 “sempre alinhadas com a Estratégia de Turismo 2027, com o Plano Turismo + Sustentável para Portugal e também focadas no plano de ação Reativar o Turismo. Há no fundo uma estratégia europeia, uma estratégia nacional e ainda o foco regional na aposta da sustentabilidade. A palavra que sai assim desta primeira etapa é “mobilização”. Temos a melhor região e os melhores agentes. E estamos todos mobilizados para a ação, através do planeamento e desenvolvimento sustentável das atividades turísticas no Algarve.”

O “Algarve + Sustentável” regresso entre março a abril de 2022 para a segunda fase.

