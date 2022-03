Algarve Tech Hub Summit marca nova era de inovação na região

PUB

A primeira edição do Algarve Tech Hub Summit (ATHS) arrancou esta segunda-feira, 28, no Campus da Penha, da Universidade do Algarve (UAlg) e vai prolongar-se com conferências, exposições e eventos de networking, entre Faro e Loulé, até ao dia 03 de abril.

O ATHS é um ecossistema tecnológico que visa, a partir de agora, desenvolver e promover a região do Algarve como “o melhor hub tecnológico e de lifestyle da Europa para empresas e indivíduos focados em tecnologia”.







Identificar talentos, atrair investidores internacionais, novas empresas e uma comunidade de nómadas digitais e aumentar a notoriedade socioeconómica da região são alguns dos pontos estratégicos que vão trazer “inovação, diversificar a economia algarvia, contrariar a sazonalidade e perpetuar uma linha tecnológica para desenvolver projetos nas áreas do Mar, Agroalimentar, Saúde, Energia, Digital, Arte e Cultura e Turismo”, explicam ao JA Jorge Cabaço e Marta Aragão, da Algarve Evolution e coordenadores do evento.

Acima de tudo, o objetivo do ATHS é agregar e consolidar know-how em áreas tecnológicas específicas e criar ‘brain power’ que permita projetar e desenvolver projetos com chances reais de serem vencedores num contexto internacional. Neste sentido, é, para a organização “vital” que o ecossistema do Algarve Tech Hub fomente “um ambiente propicio à inovação e a projetos inovadores (…), reúna fortes stakeholders, incluindo Incubadoras, aceleradoras, academias, mentor-pools, centros de know-how, nearshoring e centros de serviços de outsourcing”.







O Algarve Tech Hub Summit é aberto ao público, mediante pré-inscrição e pretende juntar em vários palcos da região 150 oradores nacionais e internacionais de várias áreas da inovação e tecnologia. A comissária europeia Elisa Ferreira, a representante da Organização Mundial de Turismo Alessandra Priante, o estratega digital Claudio Calveri, o produtor cultural Pablo Berástegui, os artistas Pedro Cabrita Reis e Beau McCellan, o diretor do Turismo de Portugal Luís Araújo, o chef Leonel Pereira, o especialista em turismo Dimitrios Buhalis, o empresário Tim Vieira, os nómadas digitais Gonçalo Hall (Digital Nomads Madeira) e Joana Glória (Lagos Digital Nomads) serão alguns dos oradores do evento.

Inserido na programação realiza-se também o DISRUPT’22 Algarve Tech Hub, uma competição que pretende estimular novas ideias e criar novos produtos digitais nas áreas temáticas do evento – Business Intelligence, Artificial Intelligence (AI), Machine Learning, SaaS e Internet of Things (IoT).

Na cerimónia de inauguração do ATHS discursaram Paulo Águas, reitor da UAlg, Miguel Fernandes, presidente da Associação Algarve Evolution, Francisco Serra, presidente da Associação Algarve STP – Systems and Technology Partnership, José Apolinário, presidente da CCDR do Algarve e Joana Mendonça, presidente da Agência Nacional de Inovação.