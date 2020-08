Algarve tem 13 novos clubes reconhecidos como entidades formadoras

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

A região tem 13 novos clubes da Associação de Futebol do Algarve (AFA) reconhecidos na segunda temporada do Processo de Certificação de Entidades Formadores, representando um aumento de 325% em relação à época de 2018/2019, anunciou a AFA.

Ao todo, o Algarve tem agora 17 clubes distinguidos pela Federação Portuguesa de Futebol na época de estreia, entre o futebol e o futsal.

No futebol, obtiveram a certificação o Portimonense Sporting Clube/Portimonense Sporting Clube – SAD, Sporting Clube Olhanense/Sporting Clube Olhanense – Futebol SAD, Sporting Clube Farense/Sporting Clube Farense – Algarve Futebol SAD, Louletano Desportos Clube, Clube Desportivo e Recreativo Quarteirense, Futebol Clube de Ferreiras, Clube de Futebol Esperança de Lagos, Lusitano Ginásio Clube Moncarapachense, Clube de Futebol “Os Armacenenses”, Imortal Desportivo Clube e Associação Académica da Bela Vista.

Já o Cubo – Associação Desportiva de Olhão, foi reconhecida como Centro Básico de Formação.

No futsal foram certificadas as equipas Sonâmbulos Futsal Luzense Associação e São Pedro Futsal Clube de Faro, enquanto Albufeira Futsal Clube, Clube Desportivo “Os Olhanenses” e Associação de Jovens do Nordeste Algarvio – Inter-Vivos foram reconhecidos como Centros Básicos de Formação.

O Futebol Clube de Ferreiras foi o único clube algarvio com dupla certificação, no futebol masculino e feminino, e o São Pedro Futsal Clube de Faro subiu de Centro Básico de Formação de Futsal para Entidade Formadora Certificada com duas estrelas.

A AFA anunciou em comunicado que está atenta à atualidade do futebol algarvio, particularmente à situação do Olhanense, e manifestou-se satisfeita com a decisão da Liga Portugal de convidar o Portimonense Futebol SAD a manter-se na Liga NOS.

“A decisão da Liga Portugal reconhece, de certa forma, os méritos inequívocos de um projeto sério e ambicioso que nasceu no seio de um clube prestes a celebrar 106 anos e que na sua vertente atual, ao nível profissional, com a criação do projeto Portimonense Futebol SAD, veio fortalecer os honrosos pergaminhos do Portimonense Sporting Clube, através de um projeto sólido com infraestruturas de excelência, nomeadamente ao nível do relvado, já reconhecido pelas instituições do futebol português como um dos melhores para a prática da modalidade no país”, refere a AFA.

A associação manifesta-se atenta ao assunto que envolve o Olhanense e congratula-se com a decisão do Tribunal Arbitral do Desporto relativamente à providência cautelar.

“A AFA é totalmente solidária com o seu filiado, a quem reconhece todos os direitos concedidos pela regulamentação em vigor, para que possa lutar pelo desfecho que consideramos justo para os seus melhores interesses”, concluiu a associação.