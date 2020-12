Algarve tem 1302 casos ativos de covid-19 e 40 internados

A região algarvia tem hoje 1302 (-427 desde a semana passada) casos ativos, 4827 (+781) pessoas que já recuperaram da doença e 40 (+3) internados, segundo o Ponto de Situação de quinta-feira da Comissão Distrital de Proteção Civil de Faro.

Nos hospitais algarvios encontram-se internados 40 doentes, 10 (-1) deles em cuidados intensivos e 4 ventilados e já foram dadas 244 (+8) altas desde o início da pandemia, enquanto 1881 (-208) pessoas se encontram em vigilância ativa.

Portimão é o concelho algarvio com mais casos ativos, com 258 pessoas infetadas, seguido de Loulé com 239, Faro 147, Lagos 133, Silves 129, Lagoa 108, Albufeira 86, Olhão 85, Vila Real de Santo António 41, São Brás de Alportel 27, Tavira 20, Castro Marim 11, Aljezur 8, Monchique 7 e Vila do Bispo com 3. Alcoutim é, neste momento, o único concelho do Algarve sem casos ativos.

Gráfico com o número de casos ativos e recuperados por concelho.

No domicílio, encontram-se 1262 (-430) pessoas em isolamento profilático.

Em relação aos óbitos, a Autoridade de Saúde Regional, que fornece os dados à Comissão Distrital de Proteção Civil de Faro, revela que já faleceram 68 pessoas por covid-19 na região, apesar da Direção-Geral de Saúde apenas registar 62. Segundo uma fonte da Administração Regional de Saúde, estes “óbitos ocorreram na região, mas as pessoas não tinham residência no Algarve”, revelou ao JA.

Desde o início da pandemia, de todos os testes realizados na região, 167.982 deles obtiveram resultados negativos.

A Zona de Apoio à População de Portimão está ativada para quarentena e isolamento profilático. O documento revela ainda que foi ativada uma Brigada de Intervenção Rápida para apoio numa estrutura residencial para pessoas idosas no concelho de Olhão e numa estrutura de apoio a pessoas portadoras de deficiência no concelho de Lagos.

Evolução do número de novos casos de covid-19

