Algarve tem 27 hotéis à venda, menos quatro que em 2020

O número de hotéis à venda em Portugal aumentou 1% no último ano, para um total de 166 em novembro, concluiu um estudo do idealista, divulgado esta terça-feira. O Algarve tem, neste momento, 27 unidades hoteleiras à venda no mercado nacional.

Segundo os dados do portal imobiliário, no dia 15 de novembro deste ano estavam 166 hotéis à venda no mercado nacional, mais 1% do que no ano anterior, apesar da pandemia da Covid-19.

Àquela data, existiam 44 hotéis à venda na região Centro (-8 do que no ano anterior), 40 no Norte (+1), 27 no Algarve (-4), 21 em Lisboa (+9), 21 no Alentejo (+4), nove na Madeira (-1) e quatro nos Açores (+1).

