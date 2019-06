Algarve tem 3,5 milhões para investir em estabelecimentos de ensino

A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve anunciou, na semana passada, que estão abertas as candidaturas do programa operacional Algarve 2020 para “Territórios Educativos de Intervenção Prioritária (TEIP)”, no domínio da inclusão e emprego, que visa “promover intervenções que favoreçam a igualdade de oportunidades no acesso ao ensino e a melhoria do sucesso educativo dos alunos”.

“O objetivo temático é a promoção da inclusão social e o combate à pobreza e descriminação e a prioridade de investimento é a inclusão ativa”, refere a CCDR em comunicado, salientando que a dotação para esta candidatura é de 3,5 milhões de euros do Fundo Social Europeu, devendo as candidaturas ser submetidas até ao próximo dia 21 de junho.

Trata-se do segundo período de apresentação de candidaturas e são elegíveis as operações que decorram no Algarve, sendo potenciais beneficiário os estabelecimentos públicos de educação e ensino dos territórios de intervenção prioritária.