Algarve tem 4 lotas com certificação em segurança alimentar

As lotas de Sagres, Quarteira, Vila Real de Santo António e Olhão, administradas sob a alçada da Docapesca, obtiveram a certificação ISO22000, pela Associação Portuguesa de Certificação (APCER), do sistema de gestão da segurança alimentar.

No presente ano, a certificação foi estendida a três novas lotas: Peniche, Rio Arade e Olhão, tendo igualmente sido renovada a certificação das lotas de Viana do Castelo, Póvoa de Varzim, Aveiro, Figueira da Foz, Sesimbra, Setúbal, Sagres, Quarteira e Vila Real de Santo António.

Sendo a higiene e a segurança alimentar do pescado um dos objetivos estratégicos da Docapesca, a empresa tem vindo a reforçar as condições de segurança e qualidade alimentar através da requalificação dos edifícios e equipamentos e da melhoria dos procedimentos organizacionais, com vista à implementação de um sistema de gestão de segurança alimentar qualificado.

Segundo a empresa, esta certificação é essencial na medida em que a Docapesca tem a responsabilidade pela aplicação das normas de segurança alimentar ao pescado transacionado nas lotas do continente português, contribuindo também para a valorização do produto e para o reforço da rastreabilidade do pescado e da informação ao consumidor.

Desta forma, é garantida, de forma independente e imparcial, de acordo com a Docapesca, o reconhecimento de que os produtos são fornecidos de forma segura, com qualidade e em conformidade com as exigências definidas pelas normas ISO 22000.

