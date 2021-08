Algarve tem 63% da população já com a vacinação completa

Um total de 63% da população do Algarve já tem a vacinação completa da covid-19 e 70% tomaram pelo menos uma dose, segundo dados divulgados pela Direção Geral de Saúde, que quantifica em 26.425 o número de doses administradas na última semana.

Ao todo, desde o início da campanha de vacinação já foram dadas na região algarvia 536.707 doses de vacina anti-covid.

Em todo o País, há 62% da população com a vacinação completa (6.403.987 pessoas) e 71% com pelo menos uma dose (7.330.505 pessoas).

no final de uma semana em que foram dadas 231.106 doses de vacina em Portugal. Em todo o País foram administradas 4.492.666 doses desde o início da vacinação anticovid, em finais de dezembro.

Nas outras regiões do País, o Norte conta com 62% das pessoas com vacinação completa, no Centro são 65%, em Lisboa e Vale do Tejo 61%, Alentejo 66%, Açores 60% e Madeira 61%.