Algarve tem 6438 casos ativos de covid-19 e 41 internados

O Algarve tem atualmente 6438 casos ativos de covid-19 e 41 internados, segundo a nota informativa semanal da Comissão de Proteção Civil.

Loulé é o concelho com mais casos ativos de covid-19, onde há 1108, seguido de Faro com 941, Portimão 859, Albufeira 589, Silves 584, Olhão 464, Tavira 385, Lagos 381, Lagoa 298, Vila Real de Santo António 262, Vila do Bispo 163, São Brás de Alportel 119, Alcoutim 79, Aljezur 75, Monchique 66 e Castro Marim 65.

Nos hospitais algarvios encontram-se internados 41 doentes, 2 deles em cuidados intensivos e zero ventilados, enquanto 1722 pessoas se encontram em vigilância ativa.

Em relação aos óbitos, a Autoridade de Saúde Regional, que fornece os dados à Comissão Distrital de Proteção Civil de Faro, revela que já faleceram 767 pessoas por covid-19 na região.

Desde o início da pandemia, de todos os testes realizados na região, 1.268.215 deles obtiveram resultados negativos e 172.442 positivos. A recuperar em casa, estão 6397 pessoas.

Governo prolonga situação de alerta até 31 de maio

O Governo prolongou a situação de alerta devido à pandemia de covid-19 até 31 de maio, mantendo as medidas atualmente em vigor, anunciou esta quinta-feira a ministra de Estado e da Presidência.

A situação de alerta, nível mais baixo de resposta a situações de catástrofes da Lei de Base da Proteção Civil, terminava na quinta-feira às 23:59.

“Foi ainda prorrogada a declaração da situação de alerta em todo o território nacional continental, até às 23:59 do dia 31 de maio, mantendo-se inalteradas as medidas atualmente em vigor”, afirmou Mariana Vieira da Silva, na conferência de imprensa relativa ao Conselho de Ministros.

Média diária de casos sobe e Rt aumenta

O número médio de infeções diárias subiu de 9.474 para as 11.153 e o índice de transmissibilidade (Rt) do SARS-CoV-2 estava em 1,07 a 29 de abril, indicou esta quarta-feira o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA).

Segundo o relatório semanal do INSA sobre a evolução do número de casos no país, em “29 de abril o Rt é 1,07”, quando em 22 do mesmo mês estava nos 1,01.

O valor médio a cinco dias deste indicador para período entre 25 e 29 de abril foi de 1,03 a nível nacional e em Portugal continental, refere ainda o INSA, ao avançar que média diária de novos casos de infeção a cinco dias está nos 11.153 no conjunto do país e nos 10.503 em Portugal continental.

Entre 21 de janeiro e 15 de fevereiro, este indicador tinha registado uma descida acentuada, chegando aos 0,71.

Três regiões apresentam um Rt – que estima o número de casos secundários de infeção resultantes de cada pessoa portadora do vírus – superior ao limiar de 1, caso do Norte (1,09), do Centro (1,06) e dos Açores (1,04), o que “indica uma tendência crescente” de infeções pelo coronavírus que causa a covid-19.

Lisboa e Vale do Tejo está com um Rt de 0,98, o Alentejo com 0,97, o Algarve com 0,91 e a Madeira com 0,83.

“Todas as regiões apresentam a taxa de incidência superior a 960 casos por 100 mil habitantes em 14 dias”, sendo a mais elevada nos Açores (2.075,1), seguida do Alentejo (1.773,1), do Centro (1.664) e da Madeira (1.347,7).

A incidência de novos casos está nos 1.287,8 a nível nacional, baixando ligeiramente para os 1.265,3 em Portugal continental, adianta também o relatório do INSA.