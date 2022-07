Algarve tem 6688 casos ativos de covid-19 e 61 internados

O Algarve tem atualmente 6688 casos ativos de covid-19 e 61 internados, segundo a nota informativa semanal da Comissão de Proteção Civil.

Loulé e Faro são os concelhos com mais casos ativos de covid-19, onde há 1115, seguido de Portimão com 899, Albufeira 858, Silves 501, Lagos 446, Olhão 444, Tavira 345, Lagoa 308, Vila Real de Santo António 265, São Brás de Alportel 111, Aljezur 96, Monchique e Vila do Bispo 57, Castro Marim 51 e Alcoutim 20.

Nos hospitais algarvios encontram-se internados 61 doentes, 2 deles em cuidados intensivos e dois ventilados, enquanto 1297 pessoas se encontram em vigilância ativa.

Em relação aos óbitos, a Autoridade de Saúde Regional, que fornece os dados à Comissão Distrital de Proteção Civil de Faro, revela que já faleceram 884 pessoas por covid-19 na região.

A recuperar em casa, estão 6627 pessoas.