Algarve tem hoje mais 852 casos de covid-19

O Algarve registou esta quinta-feira, dia 19 de maio, mais 852 casos de covid-19. Atualmente há 9097 casos ativos e 3507 em vigilância ativa.

O número de pessoas com covid-19 internadas nos hospitais algarvios é de 52 internados, e de cinco em cuidados intensivos e quatro ventilados.

A região conta com 181.790 casos confirmados, desde o início da pandemia e 171.909 recuperados. Já faleceram 784 pessoas por covid-19. A recuperar em casa, estão 9045 pessoas.

Casos por concelho

Faro é o concelho com mais casos ativos de covid-19, onde há 1682, seguido de Loulé com 1494, Portimão 1372, Silves 804, Albufeira 772, Olhão 720, Lagoa 502, Tavira 447, Lagos 378, Vila Real de Santo António 293, São Brás de Alportel 192, Monchique 130, Vila do Bispo 92, Castro Marim e Aljezur 90 e Alcoutim 39.

A média do R(t), na região algarvia, para os dias 08-05-2022 a 12-05-2022 foi de 1,15, estando o seu verdadeiro valor compreendido entre 1,13 e 1,16 com 95% de confiança, segundo o último relatório do INSA.

Para o Continente, o valor médio do R(t) para os dias de 09-05-2022 a 13-05-2022 foi de 1,23 (média de 22.805 novos casos por dia), podendo o seu verdadeiro valor variar entre 1,22 e 1,24 com uma confiança de 95%. A estimativa correspondente do R(t) foi de 1,24 (IC95%: 1,23 a 1,25).

Todas as regiões apresentam a taxa de incidência superior a 960 casos por 100.000 habitantes em 14 dias.

Portugal é o país UE com mais novos casos diários

Segundo os dados do site estatístico Our World in Data relativos a terça-feira (últimos indicadores disponíveis​), Portugal é o país da União Europeia (UE) com mais novos casos diários de infecção por SARS-CoV-2 por milhão de habitantes nos últimos sete dias e o segundo do mundo com mais mortes diárias associadas à doença. Apesar disso importa referir que no que toca à taxa de letalidade (relação entre o total de mortes e o total de contágios), o país apresenta valores mais baixos do que a média da União Europeia.