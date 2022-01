Algarve tem mais 1219 casos em novo dia acima de 40 mil a nível nacional

A DGS apontou hoje a existência de mais 1219 infetados, de um total de 69.702 casos de coronavírus na região algarvia desde o início da pandemia. Sem mortes a registar mantém-se um total de 602 óbitos, .

CONSULTE AQUI OS NÚMEROS E NÍVEIS DE RISCO NO SEU CONCELHO

A nível nacional foram confirmados, nas últimas 24 horas, 40 134 novos casos de covid-19 em Portugal, de acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS). Isto significa que este foi o segundo dia com mais casos no país, depois de esta quarta-feira se terem registado 40 945 casos. Há ainda a registar mais 22 mortes devido à doença.

Segundo o boletim da DGS estão internados no país 1699 doentes com o vírus SARS-CoV-2 (mais 64 do que na véspera), dos quais 162 em unidades de cuidados intensivos (menos cinco). Há 286.965 casos ativos de covid-19 (+10.071), 1.774.477 infetados (+40.134), 19.203 (+22) mortes e 1.468.309 (+30.041) recuperados, indica ainda o relatório desta quinta-feira (13 de janeiro).

Há 244.232 (+7240) pessoas que estão em vigilância pelas autoridades de Saúde e estão 1699 (+64) doentes internados, 162 (-5) dos quais nos cuidados intensivos.

Há um ano, a 13 de Janeiro de 2021, registaram-se 156 óbitos em todo o país e 10.556 novos casos, um número quase quatro vezes inferior ao registado hoje. Por sua vez, o número de internamentos registado há um ano foi incomparavelmente mais elevado, pelo que a situação é hoje muito melhor.

Desde o início da pandemia, segundo a DGS, na região Norte há 646.804 (+14.866) casos confirmados e 5834 (+6) mortos, enquanto a região Centro tem 238.794 (+4232) infetados e 3392 /+3) óbitos, segundo a DGS.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo registam-se 703.912 (+16.062) casos e 8091 (+12) mortos e a região do Alentejo tem 59.659 (+1255) infetados e 1097 óbitos. Os Açores têm 16.310 (+540) infeções e 55 (+1) mortes registadas e a região da Madeira tem 39.296 (+1960) infetados e 132 óbitos.

O boletim da DGS pode ser consultado aqui.