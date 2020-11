Algarve tem mais 126 casos e um óbito do que ontem

A Direção-Geral de Saúde (DGS) apontou hoje a existência de 4805 casos de covid-19 no Algarve, mais 126 do que no sábado, e a região soma 43 (+1) óbitos desde o início da pandemia, enquanto a nível nacional existem 84.004 ativos (+62), 264.802 infetados (+4044), 3971 mortes (+74) e 176.827 recuperados (+3908), segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral de Saúde.

Na atualização diária da situação epidemiológica no concelho de São Brás de Alportel – o único do Algarve em situação oficial de alto risco – registava no domingo 20 (+1) casos ativos, 73 (+1) recuperados, 70 (+2) pessoas em vigilância e 7 óbitos.

Segundo o último ponto de situação divulgado na quarta-feira, pela Câmara Municipal de Castro Marim, o concelho tem 3 casos ativos, 31 pessoas em vigilância e 47 recuperados. Em Tavira existiam no domingo 61 (-4) casos ativos, 245 (-6) em isolamento e 201 (+9) recuperados, segundo a página de Facebook da autarquia.

Em Alcoutim, um dos concelhos algarvios com poucas infeções desde o início da pandemia de covid-19, o município registava na sexta-feira 6 (-4) casos ativos, 6 (-6) pessoas em vigilância, 14 (+4) recuperados e 3 óbitos.

Já segundo a Câmara Municipal de Vila Real de Santo António existiam na sexta-feira 27 (+1) casos ativos, 97 (-40) em vigilância, 179 (+7) recuperados e 5 óbitos.

Segundo a autarquia de Loulé, no domingo, o concelho tinha 136 (-1) casos ativos, 587 (+6) recuperados e 11 óbitos.

Em Portimão no domingo havia 173 (+18) casos ativos, segundo uma publicação no Facebook da autarquia, enquanto Aljezur registava na sexta-feira 2 (-1) casos ativos e 0 (-24) em vigilância.

Na capital de distrito, em Faro, regista esta segunda-feira 271 (+78) casos ativos, 393 (+12) recuperados e 1 óbito, de acordo com a página de Facebook da Câmara Municipal.

Segundo a Câmara Municipal de Albufeira, o concelho tinha no domingo 150 (+4) casos ativos, 473 (+3) recuperados e 5 óbitos.

Através da página de Facebook do município de Silves, a autarquia revela que havia na sexta-feira 85 (+8) casos ativos e 144 recuperados, enquanto em Lagos existem esta segunda-feira 134 (+10) casos ativos e 323 recuperados.

Os resultados acima indicados dos concelhos do Algarve com casos ativos circunscrevem-se àqueles cujos municípios publicam e atualizam esses dados, desconhecendo-se os que são relativos aos concelhos que optam por não o fazer.

Desde o início da pandemia, a região Norte regista 137.621 (+2258) casos confirmados e 1857 (+35) mortos, enquanto o Centro tem 25.503 (+490) infetados e 509 (+10) óbitos, segundo a DGS.

Em Lisboa e Vale do Tejo registam-se 90.035 (+1052) casos e 1447 (+26) mortos e o Alentejo tem 5237 infetados (+68) e 98 (+2) óbitos. Os Açores têm 810 (+31) infeções e 15 mortes registadas e a Madeira tem 791 (+19) infetados e 2 óbitos.

Existem 82.025 (+358) pessoas que estão em vigilância pelas autoridades de Saúde e estão 3241 (+90) doentes internados, 498 (+7) dos quais nos cuidados intensivos.

O boletim pode ser consultado aqui.